Srbija: Dječak pucao u mladića, otac osumnjičen da mu je predao napunjen pištolj

Policija u Srbiji uhapsila je 44-godišnjeg Slavka O. zbog sumnje da je tokom sukoba u okolini Obrenovca desetogodišnjem sinu dao napunjen pištolj i naredio mu da puca u 25-godišnjeg M. R.

Prema prvim informacijama iz istrage, incident se dogodio sinoć oko 21 sat, nakon svađe između 44-godišnjaka i 25-godišnjeg mladića.

Kako se sumnja, Slavko O. je tokom sukoba izvadio vatreno oružje, a potom pištolj predao svom desetogodišnjem sinu. Dječak je nakon toga ispalio više hitaca prema M. R., koji je pogođen u obje ruke.

Povrijeđenom mladiću ukazana je hitna ljekarska pomoć, a prema dosadašnjim informacijama zadobio je prostrelne rane obje ruke i nije životno ugrožen.

Policija je nakon prijave blokirala područje i pokrenula potragu, nakon čega su pronađeni dijete i pištolj za koji se sumnja da je korišten u pucnjavi. Oružje je izuzeto i bit će predmet vještačenja.

Slavko O. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prema dostupnim informacijama, odranije je poznat policiji, između ostalog zbog nasilničkog ponašanja i neovlaštenog posjedovanja oružja.

U slučaj je uključen i nadležni centar za socijalni rad, koji bi trebao preduzeti mjere radi zaštite desetogodišnjeg djeteta i pružanja potrebne stručne podrške.

Zbog sumnje da je dijete neposredno uključeno u izvršenje krivičnog djela, predmet je preuzeo viši tužilac. Nakon isteka policijskog zadržavanja osumnjičeni bi, uz krivičnu prijavu, trebao biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.