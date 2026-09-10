Završena rekonstrukcija Terminala Živinice vrijedna 420.000 KM

Terminal Živinice dobio je potpuno rekonstruisanu upravnu zgradu, a u obnovu i modernizaciju ovog objekta uloženo je oko 420.000 KM.

Završetku rekonstrukcije prisustvovao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, koji je poručio da je riječ o jednom od koraka ka potpunom osposobljavanju ovog strateški značajnog objekta.

U okviru investicije potpuno je rekonstruisana upravna zgrada, ugrađen savremeni sistem videonadzora, riješen dugogodišnji problem vodosnabdijevanja te osposobljen vatrogasni sistem. Time su, kako je navedeno, stvoreni kvalitetniji i sigurniji uslovi za rad.

Lakić je kazao da je objekat prije tri godine bio u zapuštenom stanju, dok su u međuvremenu završeni radovi na upravnoj zgradi i unaprijeđen nivo sigurnosti.

„Ne zaustavljamo se na tome, naš cilj je da Terminal Živinice izgradimo u moderan skladišno-distributivni centar, važan za strateške rezerve i sigurno snabdijevanje Tuzlanskog kantona i cijele sjeveroistočne Bosne i Hercegovine“, izjavio je Lakić.

Ulaganja u Terminal Živinice nastavljaju se i nakon završetka ove faze rekonstrukcije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 KM, a novi radovi planirani su tokom septembra.

Plan je da se kroz naredne faze obnove postojeći kapaciteti postepeno vrate u punu funkciju te da Terminal Živinice dobije značajniju ulogu u sistemu skladištenja strateških rezervi i sigurnosti snabdijevanja energentima.