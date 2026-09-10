Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vode, sanacija kvara u toku

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 10.09.2026.

*** VODOVOD – Naselje Bokavići, ulice Skendera Kulenovića, Save Kovačevića i dio ulice Ive Andrića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 209 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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