Promjenjivo vrijeme, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina

Arnela Šiljković - Bojić
grmljavina, meteoalarm, oluja, nevrijeme
Foto: ilustaracija

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje promjenjivo vrijeme, uz više oblačnosti u Krajini, na sjeveru i u dijelu centralne Bosne. U ostatku zemlje bit će pretežno sunčanije, uz povremenu umjerenu naoblaku.

U poslijepodnevnim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će padavine u pojedinim područjima biti slabijeg intenziteta. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne puhati južni i jugoistočni vjetar.

Dnevne temperature kretat će se od 21 do 26 stepeni na području Krajine i dijelu sjevera, dok će u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni biti između 27 i 32 stepena. Na jugu zemlje temperatura će dosezati do 36 stepeni.

Prema biometeorološkoj prognozi, vremenske prilike postepeno će biti nepovoljnije, posebno za osjetljive osobe. Promjena vremena može uzrokovati glavobolju, razdražljivost, dekoncentraciju te pojačane reumatske i bolove na mjestima ranijih povreda.

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