Danas sunčano i vruće, u Tuzli žuto upozorenje zbog visokih temperatura

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se između 10 i 16 stepeni, dok će na jugu zemlje biti znatno toplije, od 20 do 23 stepena. Dnevna temperatura dosezat će između 29 i 34 stepena, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni.

Za područje Tuzle Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog visokih temperatura. Očekuju se vrijednosti između 30 i 33 stepena.

Visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe i malu djecu, zbog čega se preporučuje dodatni oprez tokom najtoplijeg dijela dana.