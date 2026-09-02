Ljeto se ne predaje: Visoke temperature do 9. septembra

Iako je kalendarski stigao septembar, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini još nekoliko dana više će podsjećati na ljeto. Na području Tuzlanskog kantona očekuju se visoke dnevne temperature, dok bi nakon 9. septembra trebalo uslijediti osjetnije zahlađenje i padavine.

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović kaže da će vremenske prilike sve do 10. septembra biti više ljetne nego što je uobičajeno za ovaj period godine.

„Vremenske prilike u BiH sve do 10. septembra bit će više ljetne nego uobičajene za ovaj mjesec u kojem se trenutno nalazimo. Vrijednosti maksimalnih temperatura zraka na području Tuzlanskog kantona u narednom periodu bit će između 29 i 34 stepena, dok se minimalne vrijednosti očekuju između 14 i 18 stepeni Celzijusa. Vrijeme će biti sunčano, stabilno i bez padavina“, kazao je Krajinović.

Tako će prvi dani septembra proteći uz sunčano i stabilno vrijeme, a lagana ljetna garderoba još neko vrijeme neće biti spremljena u ormare.

Ipak, ovakve vremenske prilike neće se dugo zadržati. Prodor hladnije zračne mase sa sjevera Evrope trebao bi donijeti značajniju promjenu vremena širom Bosne i Hercegovine, uključujući i Tuzlanski kanton.

Prema riječima Krajinovića, od 9. septembra očekuje se osjetan pad temperatura.

„Od 9. septembra očekuju nas niže vrijednosti temperatura, čak i za 10 do 15 stepeni Celzijusa. Očekuje nas i nekoliko uzastopnih dana sa padavinama. Padavine neće biti ni intenzivne ni količinski obilne, ali svakako, nakon ovog izrazito dugog sušnog perioda, svaka kap kiše je dobro došla“, istakao je Krajinović.

Početak septembra tako će još biti u znaku ljetnih temperatura, ali bi druga dekada mjeseca trebala donijeti svježije vrijeme, niže dnevne vrijednosti i prijeko potrebne padavine nakon dužeg sušnog perioda.