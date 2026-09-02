Azur Mehmedović osvojio prvo mjesto na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026

Arnela Šiljković - Bojić

Azur Mehmedović iz Tuzle osvojio je prvo mjesto na 62. Festivalu narodne muzike Ilidža 2026. sa pjesmom „Ah, moja draga“.

Pobjeda je ostvarena uz podršku publike kroz SMS glasanje, ali i odluku stručnog žirija, čime je Mehmedović dobio priznanje i slušalaca i muzičkih stručnjaka.

Pjesma „Ah, moja draga“ osvojila je i nagradu za najbolji aranžman festivala, kao i priznanje za najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović Ameli.

Tako je ostvarenje Azura Mehmedovića nagrađeno u više važnih festivalskih kategorija, od glavne nagrade, preko podrške publike, do priznanja za aranžman i tekst.

Mehmedović je svojim nastupom na velikoj festivalskoj sceni predstavio Tuzlu i ostvario jedan od značajnijih rezultata u dosadašnjoj karijeri.

Festival narodne muzike Ilidža tradicionalno okuplja izvođače i autore iz oblasti narodne muzike, a pobjeda Azura Mehmedovića dodatno je skrenula pažnju na njegov rad i pjesmu „Ah, moja draga“.

 

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