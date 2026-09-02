Rekordan broj poslodavaca na Sajmu „Gledaj sebi posla“

Najveći broj poslodavaca od pokretanja Sajma poslova „Gledaj sebi posla“ ove će godine na jednom mjestu ponuditi priliku hiljadama građana koji traže zaposlenje ili žele promijeniti karijeru.

„Ove godine imamo najveći broj prijavljenih poslodavaca. Ja se nadam da će to rezultirati time da imamo i veći broj obavljenih razgovora za posao, veću zainteresovanost nezaposlenih osoba ili onih koji žele da promijene svoju profesionalnu karijeru“, kazao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Ponuda poslova obuhvata brojne sektore, od proizvodnje, industrije i trgovine, do finansija, tehnologije, turizma, transporta i logistike.

„Najveći broj oglasa koje imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski, tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, finansijski referenti, i tako dalje”, dodao je Delić.

Posebna pažnja posvećena je zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za nove novčane stimulanse osigurao je 12 miliona KM, što je 50 posto više nego u prethodnom javnom pozivu.

„Velika novina u ovom javnom pozivu jeste i činjenica da po prvi put od kada postoji fond, stepen invaliditeta za osobe sa invaliditetom je spušten sa 60 na 50%. Znači sve osobe čiji se stepen invaliteta uklapa u ovaj, imaju mogućnost da pristupe sredstvima fonda, da li direktno kroz profesionalnu rehabilitaciju ili indirektno, na način da određeni poslodavac aplicira, da zaposli takvu osobu i po tom osnovu dobije novčani stimulans. Kao što vam je i svima poznato, radi se o nepovratnim namjenskim sredstvama“, rekao je Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH trenutno se nalazi oko 246 hiljada nezaposlenih. Upravo njih organizatori pozivaju da iskoriste mogućnost direktnog kontakta s kompanijama.

„Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje realizira programe zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke, te na taj način svake godine stvaramo prilike za nova zapošljavanja. Zato je ovaj sajam poslova važna dopuna aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje koje mi realiziramo tokom godine. Omogućava i neposredan susret poslodavaca i kandidata, razmjenu informacija i otvaranje novih poslovnih prilika”, izjavio je Haris Čuljević, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Najavljen je i novi javni poziv za naredni mjesec, dok organizatori očekuju da će rekordan broj kompanija ove godine rezultirati i većim brojem razgovora za posao, ali i konkretnim zaposlenjima.