Ovu namirnicu svi imaju u kuhinji, a mnogi je koriste protiv opadanja kose

Luk za kosu jedan je od kućnih tretmana koji se često spominju kada je riječ o njezi vlasišta, jačanju kose i problemu njenog opadanja. Umjesto skupih preparata, pojedini posežu za namirnicom koja se gotovo uvijek može pronaći u kuhinji.

Crni luk sadrži sumporne spojeve, a sumpor učestvuje u stvaranju keratina, proteina koji je važan dio strukture dlake. Upravo zbog toga sok od luka postao je popularan sastojak u kućnim tretmanima za kosu.

Ipak, nije opravdano očekivati da će kosa nakon nekoliko tretmana početi naglo rasti ili da će opadanje potpuno prestati. Na gubitak kose mogu uticati brojni faktori, uključujući genetiku, hormonalne promjene, stres, prehranu, određene bolesti i lijekove.

Za pripremu domaćeg tretmana mogu se koristiti dva manja crna ili crvena luka. Luk se usitni ili izrenda, a zatim procijedi kroz gazu kako bi se izdvojio sok.

U sok se može dodati mala količina svježeg limunovog soka i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili ruzmarina, prvenstveno kako bi se ublažio intenzivan miris luka.

Pripremljena mješavina nježno se umasira u vlasište, ostavi približno 30 minuta, a zatim ispere blagim šamponom. Prije nanošenja na cijelo vlasište preporučuje se isprobati malu količinu na koži, jer luk, limun i eterična ulja kod osjetljivih osoba mogu izazvati iritaciju.

Luk za kosu može biti dio kućne rutine njege, ali ne predstavlja zamjenu za stručni pregled. Ako je opadanje kose izraženo, iznenadno ili traje duže vrijeme, potrebno je utvrditi njegov uzrok prije oslanjanja na kućne tretmane.