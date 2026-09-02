Podignuta disciplinska tužba protiv tužioca Ćazima Hasanspahića

Ured disciplinskog tužioca podigao je disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasanspahića, potvrđeno je Detektoru iz viša izvora u pravosuđu.

Kako saznaje Detektor, tužiocu Hasanspahiću su na teret stavljene tri tačke u disciplinskoj tužbi. Prva tačka se odnosi na navodno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa, dok se druge dvije tačke odnose na navode o neblagovoremenom postupanju u predmetima.

Mediji su ranije objavili da je Ured disciplinskog tužioca protiv Hasanspahića formirao predmet što je godinama u ladici držao prijavu protiv lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića za ratne zločine po kojoj nije postupao, što je Hasanspahić poslije demantovao. Druga prijava Uredu se odnosila za provjeravanje putnih naloga za istražitelje u predmetima organizovanog kriminala.

Pripremno ročište u ovom predmetu pred Disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kako saznajemo, trebalo bi biti održano 10. septembra.

Tužilac Hasanspahić je duži period bio u Odsjeku za terorizam Tužilaštva BiH, a prije nekoliko mjeseci je odlukom glavnog tužioca Milanka Kajganića, prebačen u Odsjek za organizovani kriminal.