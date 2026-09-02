Zoran Kesić otkrio: Neizvjesna sudbina emisije „24 minuta“

Zoran Kesić objavio je da je nastavak emitovanja emisije „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ na televiziji Nova S neizvjestan, jer novi vlasnici još nisu potpisali ugovor za novu sezonu.

Kesić je na Facebooku naveo da je ugovor sa ekipom emisije potpisan još u junu, ali da još nema potvrde druge strane, zbog čega se ne zna hoće li emisija od septembra biti emitovana na Novoj S.

Situaciju je opisao kroz metaforu „portugalske tišine“, aludirajući na nove vlasnike medija i izostanak odgovora o budućnosti emisije.

Prema njegovim riječima, o sudbini N1, Nove S, Radara i Danasa odlučuju novi vlasnici iz Portugala, a ekipa emisije uprkos pokušajima još nije dobila jasan odgovor na pitanje da li će saradnja biti nastavljena.

Planirani početak nove sezone je 19. septembar, a Kesić navodi da se taj datum približava bez potvrde da li će „24 minuta“ imati svoje mjesto u televizijskom programu.

Istakao je da ekipa ne želi čekati bez odgovora i da će nova sezona svakako početi prema ranije utvrđenom planu.

Emisija će 19. septembra u 20.30 sati biti dostupna na zvaničnom YouTube kanalu „24 minuta“, koji trenutno prati oko 600.000 korisnika.

Hoće li se Zoran Kesić i njegova emisija istovremeno vratiti i na Novu S, za sada ostaje nepoznato.

Kesić je u objavi ironizovao situaciju i pozvao nove vlasnike da prekinu, kako je naveo, „Silencio“ i javno saopće odluku o nastavku saradnje.

„24 minuta sa Zoranom Kesićem“ emituje se već 13 godina i jedna je od prepoznatljivijih satiričnih emisija u Srbiji.