Večeras u BKC-u TK: Zoran Kesić donosi „Zlatno doba“ u Tuzlu

RTV SLON
Foto: BKC Tuzla

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona večeras će ugostiti jednog od najpoznatijih satiričara i TV voditelja u regiji – Zorana Kesića, koji u Tuzlu dolazi sa svojim scenskim i humorističnim spektaklom „Priče i pjesme – Zlatno doba“. Nastup počinje u 20:00 sati.

Nakon niza rasprodanih dvorana širom regiona, Kesić ponovo dolazi pred tuzlansku publiku, donoseći prepoznatljivu kombinaciju satire, stand-up komedije, pozorišnog nastupa, improvizacije i direktne komunikacije s publikom. Njegove priredbe, koje publika opisuje kao jedinstven doživljaj, čine spoj britkog humora i društvenog komentara, obogaćen segmentima inspirisanim lokalnim temama i aktuelnim događajima.

Kesićev nastup u Tuzli očekuje se s velikim interesovanjem, a organizatori najavljuju večer punu smijeha, ritma i duhovitih opaski koje su obilježile njegov rad na televiziji i pozornici.

