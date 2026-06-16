Evropski zakoni na hitnoj sjednici Doma naroda PSBiH

Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma.

Čović je, nakon što je u okviru redovne rotacije preuzeo funkciju predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH, kazao da je održana sjednica Kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni.

Prema njegovim riječima, na toj sjednici trebali bi se naći sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koje nisu sporne, a riječ je o približno 100 tačaka dnevnog reda.

Čović je najavio i mogućnost održavanja dvije hitne sjednice koje bi bile posvećene evropskom putu BiH. Među zakonima koji bi se trebali naći na dnevnom redu su zakon o VSTV-u i zakon o Sudu BiH, dok bi se posebno trebalo razmatrati i pitanje budžeta BiH za 2026. godinu, ukoliko bude upućen u proceduru.

Kako je naveo, cilj je da se kroz dogovor članova Kolegija otklone prepreke koje su ranije dovodile do prekida sjednica, napuštanja zasjedanja ili nedostatka kvoruma.

Čović je kazao da jutrošnji razgovori daju optimizam, te da je razgovarao i sa Šefikom Džaferovićem o načinu rada Doma naroda. Istakao je da bi se kroz naredne sjednice trebao smanjiti broj otvorenih i spornih pitanja u parlamentarnoj proceduri.

Govoreći o evropskom putu BiH, Čović je naveo da je važno da Bosna i Hercegovina ne zaostane za inicijativama koje dolaze iz Evropske unije, te da država mora napraviti prvi korak kroz usvajanje potrebnih zakonskih rješenja.

Prema njegovim riječima, u proceduri se trenutno nalazi 48 zakonskih rješenja, od kojih je 19 na neki način sporno predstavnicima jednog od tri naroda.