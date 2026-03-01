Čović čestitao Dan nezavisnosti BiH: Obavezati se na načela koja smo izabrali

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović čestitao je građanima Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Čestitku je uputio putem društvene mreže X, ističući važnost principa potvrđenih na referendumu o nezavisnosti.

„Čestitati ovaj dan znači iznova se obavezati na načela koja smo izabrali na referendumskom pitanju. Sretan Dan nezavisnosti BiH i neka ova godišnjica bude korak bliže suverenoj, demokratskoj, konstitutivnoj i europskoj Bosni i Hercegovini za kakvu smo glasali“, naveo je Čović.

Prvi mart obilježava se u znak sjećanja na referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada su se građani izjasnili o budućem statusu države.