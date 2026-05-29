Čović: Potrebno relaksirati odnose Hrvata i Bošnjaka, novi visoki predstavnik neće biti političar

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je nakon sjednice Predsjedništva stranke da je potrebno relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka, te riješiti nesporazume koji opterećuju odnose dva konstitutivna naroda.

Čović je pozitivnim ocijenio stav predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH Edhema Bičakčića da Hrvati i Bošnjaci trebaju otvoriti prostor za smirivanje odnosa i bolju komunikaciju.

“Zadnji susret koji smo imali s reisul-l-ulemom Huseinom Kavazovićem bio je povodom čestitanja Kurban bajrama, gdje smo govorili kako je nužno relaksirati odnose između hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svakako treba riješiti pitanja koja opterećuju hrvatski narod kroz 20 godina nametanja političkih predstavnika”, izjavio je Čović.

Prema njegovim riječima, politički predstavnici danas imaju odgovornost da ne ostavljaju neriješena pitanja budućim generacijama. Naglasio je da je potrebno pronaći dodirne tačke u komunikaciji i saradnji, jer je to, kako smatra, jedini ispravan put.

“Trebamo pokazati snagu da sve ono što je loše i ono što su klice nesporazuma između Hrvata i Bošnjaka, ne ostavljamo našoj mladosti i generacijama koje dolaze”, rekao je predsjednik HDZ-a BiH.

Najavio je da će uskoro uslijediti razgovori s političkim subjektima na bošnjačkoj političkoj sceni, predstavnicima bošnjačkih intelektualaca i Islamskom zajednicom.

Govoreći o budućnosti OHR-a, Čović je kazao da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika u BiH, ali da ime kandidata još nije konačno.

“Činjenica je da ta osoba neće biti političar nego drugačiji profil osobe, te da se definiraju i evidentiraju njegove oblasti”, naveo je Čović.

Dodao je da bi budući visoki predstavnik trebao imati jasno ograničen mandat, vjerovatno na dvije godine, kao i smanjen obim djelovanja. Prema njegovim riječima, cilj je da se bonske ovlasti značajno reduciraju i da se ne koriste na način kako su ih koristili neki raniji visoki predstavnici.

Čović je ponovio stav HDZ-a BiH da je OHR davno trebao biti zatvoren, navodeći da korištenje bonskih ovlasti, prema njegovom mišljenju, nije donijelo korist Bosni i Hercegovini.

“Naš stav je da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata, da nije trebao koristiti bonske ovlasti i od toga u konačnici nismo imali nikakve koristi”, rekao je Čović.

Jedan od prijedloga HDZ-a BiH bio je i da se ured OHR-a izmjesti iz Sarajeva u Bruxelles, uz zadržavanje institucije kao, kako je naveo, određenog sigurnosnog elementa.

Komentarišući predstojeću političku kampanju, Čović je poručio da će HDZ BiH voditi civiliziranu i pozitivnu kampanju, fokusiranu na budućnost, evropske zakone, infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i položaj hrvatskog naroda u BiH.

“Nećemo se valjati u bilo kakvom blatu prošlosti. Mi razmišljamo u kakvu ćemo budućnost voditi svoj narod”, kazao je Čović.

Dodao je da se već primjećuje “prljavost pojedinih kampanja”, pa i među hrvatskim političkim akterima, ali da će se HDZ, kako je istakao, baviti vremenom ispred sebe i projektima za koje vjeruje da će ih građani prepoznati.