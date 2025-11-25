Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović čestitao Dan državnosti

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović uputio je čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Čestitka je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži X, uz poruku o važnosti očuvanja stabilnosti i jednakopravnosti u zemlji.

Čović je istaknuo da obilježavanje Dana državnosti ove godine dolazi u trenutku kada Bosna i Hercegovina obilježava i 30 godina Dejtonskog sporazuma, navodeći da oba datuma podsjećaju na potrebe očuvanja temeljnih principa i jačanja evropskog puta zemlje.

U poruci je naglasio predanost „izgradnji europske BiH“, te poručio da mir, stabilnost, teritorijalni integritet i jednakost tri konstitutivna naroda ostaju trajna opredjeljenja.