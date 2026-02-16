Dan nezavisnosti u nedjelju, evo zašto se ne prenosi na ponedjeljak

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava se 1. marta, a ove godine taj datum pada u nedjelju. Upravo zbog toga građani se često pitaju da li se neradni dan „prenosi“ na ponedjeljak, kako bi zaposleni imali slobodan dan i u radnoj sedmici.

Međutim, prema važećim propisima u Federaciji BiH, Dan nezavisnosti se ne prenosi na prvi naredni radni dan.

Razlog je jednostavan, zakon ga tretira drugačije od Nove godine i Prvog maja.

Zakon o praznicima jasno propisuje kada se praznik prenosi

U Federaciji BiH se i dalje primjenjuje Zakon o praznicima iz vremena Republike BiH, koji je preuzet i koristi se kao federalni zakon. Tim zakonom su međunarodni praznici koji se obilježavaju u Federaciji BiH Nova godina, Prvi maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Nova godina se slavi 1. i 2. januara, a Prvi maj 1. i 2. maja.

Za ova dva praznika zakon izričito propisuje pravilo prenosa, odnosno navodi da ako jedan od dana praznika padne u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

To praktično znači da se kod Nove godine i Prvog maja može desiti da se neradni dan „pomjeri“ na naredni radni dan.

Dan nezavisnosti nije obuhvaćen pravilom prenosa

Za razliku od Nove godine i Prvog maja, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine nije regulisan Zakonom o praznicima, već posebnim zakonom.

Riječ je o Zakonu o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u kojem je navedeno da je 1. mart državni praznik i da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

U tom zakonu nema odredbe koja bi omogućila prenos neradnog dana na ponedjeljak ili neki drugi datum.

Zbog toga se praznik obilježava tačno onog dana kada i pada, bez obzira na to da li je u pitanju radni dan ili vikend.

Isto pravilo važi i za Dan državnosti

Slična situacija je i sa Danom državnosti BiH, 25. novembrom, koji je također regulisan posebnim zakonom.

Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine propisano je da se praznik obilježava upravo tog datuma i da je to neradni dan.

I u ovom slučaju ne postoji odredba o prenošenju praznika na naredni radni dan ako padne u subotu ili nedjelju.

Šta to znači za radnike koji rade nedjeljom

Iako se Dan nezavisnosti ne prenosi na ponedjeljak, to ne znači da se praznik ne priznaje. Zaposleni koji rade na dan praznika imaju pravo na uvećanu dnevnicu ili uvećanje plaće, u skladu sa Zakonom o radu.

To se posebno odnosi na djelatnosti koje rade nedjeljom, poput ugostiteljstva, trgovine, zdravstvenih i komunalnih službi, medija i drugih poslova koji se obavljaju po smjenama.