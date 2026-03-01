Dan nezavisnosti obilježen u Potočarima: Poruka o suverenitetu i kulturi sjećanja

U Memorijalnom centru Srebrenica danas je obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz podsjećanje na referendum iz 1992. godine kojim je potvrđena suverenost i nezavisnost države.

Kako je saopšteno iz Memorijalnog centra, obilježavanje je organizovano u prostoru koji predstavlja trajnu opomenu i mjesto savjesti, „tamo gdje je ideja nezavisne i međunarodno priznate Bosne i Hercegovine bila brutalno napadnuta, a njena odbrana plaćena najvišom cijenom“.

Događaju je prisustvovao ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, koji se obratio prisutnima i naglasio značaj očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kao i važnost institucionalne brige o kulturi sjećanja.

1 od 5

Obilježavanju su prisustvovali i potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković te predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

U programu su učestvovala i udruženja majki Srebrenice, kao i predstavnici humanitarnih organizacija MFS-EMMAUS i Dobro.ba, čime je, kako je navedeno, potvrđena zajednička posvećenost očuvanju istine i dostojanstva žrtava.

Program je završen polaganjem cvijeća i odavanjem počasti žrtvama genocida, uz poruku da je „kultura sjećanja temelj odgovorne budućnosti“.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica poručili su da ova institucija „ostaje branik istine o genocidu i njeguje vrijednosti na kojima počiva nezavisna Bosna i Hercegovina“.