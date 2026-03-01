Helez u Potočarima: Srebrenica je najteža rana naše domovine

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez obilježio je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Srebrenici, odavanjem počasti žrtvama genocida u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Obraćajući se prisutnima, Helez je istakao simboliku ovog mjesta i cijenu slobode.

„Kolika je cijena slobode i države nigdje se ne vidi jasnije nego ovdje. Srebrenica je najteža rana naše domovine. Genocid počinjen u julu 1995. godine zauvijek nas je naučio da država nije samo teritorija i institucija, država je garancija života, sigurnosti i dostojanstva njenog naroda. Kada država oslabi, stradaju ljudi. Zato je naša trajna odgovornost da budemo budni, jedinstveni i odlučni u zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine“, poručio je Helez.

Naglasio je da 1. mart 1992. godine ostaje upisan kao dan kada su građani donijeli historijsku odluku o samostalnosti i suverenitetu zemlje, opredjeljujući se za slobodnu i međunarodno priznatu državu ravnopravnih naroda i svih njenih građana.

Ministar je dodao da današnja obaveza nije samo odbrana države, već i njen razvoj. Istakao je potrebu jačanja institucija, ekonomije i društva, te stvaranja prilika za nove generacije, naglašavajući da samo snažna i prosperitetna Bosna i Hercegovina može biti trajna i sigurna.

Govoreći o savremenim izazovima, Helez je upozorio na pojave negiranja genocida i relativiziranja zločina. Naveo je da i dalje postoje političke i ideološke strukture koje osporavaju sudski utvrđene činjenice, veličaju presuđene ratne zločince i promovišu ideje podjela, što predstavlja prijetnju stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini i regiji.

„Zato sam danas u Srebrenici jasno i odlučno poručio: genocid se nikada i nikome više neće ponoviti. To je zavjet države Bosne i Hercegovine. To je obaveza njenih institucija. To je dužnost svih nas. Neka Srebrenica bude naša trajna opomena, ali i naša snaga. Neka nas podsjeća da samo istinom, pravdom i odlučnom odbranom vrijednosti države možemo osigurati da se zlo nikada više ne ponovi. Neka je vječna Bosna i Hercegovina. Neka nam je svima sretan Dan nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine“, zaključio je ministar Zukan Helez.