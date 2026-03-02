Dan nezavisnosti BiH: Danas neradni dan u Federaciji

Dan nezavisnosti Bodne i Hercegovine obilježava se 1. marta, ali odlukom Vlade FBiH danas, 2. marta, neradni je dan u ovom bh. entitetu. Širom Federacije Bosne i Hercegovine danas ne rade državni organi, institucije i javna preduzeća.

Da je 2. mart ipak bude neradni dan u FBiH odlučila Vlada Federacije BiH na telefonskoj sjednici održanoj 20. februara 2026. godine. Tada je usvojena inicijativa premijera da se ovaj dan proglasi neradnim danom na području Federacije BiH.

Odluka se odnosi na sve federalne organe uprave, upravne organizacije, institucije, javna preduzeća i druga pravna lica, dok službe koje obavljaju neophodne i hitne poslove rade u skladu sa posebnim režimom. Poslodavci u privatnom sektoru postupaju u skladu sa važećim zakonskim propisima o praznicima.