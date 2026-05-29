Federalni premijer uzvratio opoziciji: “Federacija BiH nije u finansijskoj krizi”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine poručio je da Federacija BiH nije u finansijskoj krizi te optužio opoziciju da pokušava “stvoriti političku paniku” oko zaduženja koja su, kako tvrdi, potpuno normalan dio upravljanja javnim finansijama.

Nikšić je u opširnoj reakciji naveo da Vlada Federacije BiH redovno izvršava sve finansijske obaveze, uključujući isplate penzija, socijalnih davanja i transfera nižim nivoima vlasti, te da se zaduženja provode u skladu s budžetom koji je usvojen u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

“Građanima treba jasno reći da zaduženje nije nestanak novca, nego alat koji koriste sve države kako bi uredno izvršavale obaveze i ulagale u razvoj”, poručio je Nikšić.

Posebno se osvrnuo na kritike opozicije nakon posljednjih zaduženja Federacije BiH, ocijenivši da se svaka emisija obveznica ili kredita pokušava predstaviti kao “znak kolapsa sistema”.

Premijer tvrdi da međunarodne finansijske institucije i investitori Federaciju BiH i dalje vide kao stabilnog partnera, te ističe da tržište kapitala reaguje na fiskalne pokazatelje, a ne na političke izjave i “spinove”.

“Federacija BiH i dalje ostaje među najmanje zaduženim u regionu i Evropi”, naveo je Nikšić, dodajući da bi nivo javnog duga bio znatno veći da se Vlada “neodgovorno i nekontrolisano zadužuje”.

Govoreći o kreditnom rejtingu, premijer je naglasio da agencija nije snizila kreditni rejting Federacije BiH, nego je samo promijenila izglede.

“Kreditni rejting ostao je B+/B. Promijenjeni su samo izgledi, što predstavlja upozorenje na moguće rizike u narednom periodu”, rekao je Nikšić.

Dodao je da je među upozorenjima navedeno i to da se veliki dio budžeta izdvaja za penzije i socijalna davanja, ali tvrdi da je Vlada svjesno odlučila da “ne štedi na penzionerima, boračkim kategorijama i socijalno ugroženim građanima”.

Nikšić je poručio i da S&P nije doveo u pitanje sposobnost Federacije BiH da vraća dugove niti je naveo da prijeti bankrot ili gubitak pristupa međunarodnim finansijskim tržištima.

“Treba podsjetiti i da je upravo ova Vlada prvi put osigurala međunarodni kreditni rejting za Federaciju BiH”, naveo je federalni premijer.

Na kraju je opoziciju optužio za širenje straha i pokušaj obmane građana, poručivši da će Vlada nastaviti voditi ekonomsku politiku usmjerenu na stabilnost, investicije i zaštitu građana.

“Ko je navikao da radi radit će. U nedostatku argumenata njima ne preostaje ništa drugo nego da pričaju, spinuju i lažima pokušavaju prevariti građane”, zaključio je Nikšić.