Raspisan konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku i priznanja za doprinos nauci za 2026. godinu.

Cilj konkursa je promocija naučno-istraživačkog rada, prepoznavanje izuzetnih naučnih dostignuća, te jačanje vidljivosti naučnika i istraživača u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalne nagrade dodjeljuju se u više kategorija, među kojima su nagrada za životno djelo, godišnje nagrade za nauku, mlade istraživače i umjetničko-istraživački rad. Ovogodišnji konkurs donosi i novu kategoriju, nagradu za doprinos žena u nauci, kojom se želi dodatno afirmisati uloga naučnica u razvoju nauke i istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković istakla je da su ove nagrade važan instrument promocije izvrsnosti i podrške naučnoj zajednici.

„Želimo odati priznanje naučnicima, istraživačima i institucijama čiji rad doprinosi razvoju znanja, inovacija i društva u cjelini. Posebno nam je važno ohrabriti mlade istraživače i afirmirati doprinos žena u nauci, jer bez ulaganja u znanje i istraživanje nema dugoročnog društvenog i ekonomskog razvoja“, kazala je Duraković.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se za izuzetna dostignuća ostvarena u naučno-istraživačkom, istraživačko-razvojnom i umjetničko-istraživačkom radu. Konačnu odluku o dobitnicima donijet će Vlada Federacije BiH, na prijedlog Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno do 28. juna 2026. godine.

Prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja mogu podnijeti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, visoke škole, naučne ustanove, instituti, klinički centri, tehnološki parkovi i druga pravna lica registrovana za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti.

Tekst konkursa, obrasci za prijavu i detaljne informacije dostupni su na službenoj stranici Ministarstva.