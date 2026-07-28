Potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli bit će na snazi u srijedu, 29. jula 2026. godine, od 8 do 16 sati, zbog hitne sanacije putne infrastrukture.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, saobraćaj će tokom izvođenja građevinskih radova biti u potpunosti obustavljen.

Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom nadležne gradske službe, a građani su pozvani da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova.

Stanovnicima ovog dijela Tuzle preporučeno je da tokom trajanja radova prilagode kretanje i parkiranje vozila.

Potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića trajat će do 16.00 sati, nakon čega se očekuje ponovno uspostavljanje saobraćaja.