Vlada FBiH: Djeca i mladi s invaliditetom do 18 godina bez obaveznih kontrolnih pregleda

Adin Jusufović
invaliditet, djeca,
Foto: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike/ U JAVNU RASPRAVU PUŠTENA STRATEŠKA PLATFORMA STARTEGIJE ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH ZA NOVO STRATEŠKO RAZDOBLJE
Vlada Federacije BiH utvrdila je nacrt izmjena Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom, a ključna promjena je ukidanje obaveze kontrolnih pregleda za djecu i mlade s invaliditetom do 18. godine, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se time porodicama smanjuju stres i administrativni pritisak, te da će se prava priznavati bez periodičnih kontrola, uz oslanjanje na stručne procjene i najbolji interes djeteta.

Delić je naveo da izmjene donose i dodatna preciziranja, uključujući pravedniju primjenu kantonalnih rješenja o asistentima, kao i jasnije definisanje prestanka prava tek nakon boravka van BiH dužeg od šest mjeseci, osim u slučaju liječenja.

Predviđeno je i preciziranje naknada kako bi se spriječilo dvostruko korištenje prava, te jačanje zaštite od diskriminacije i uznemiravanja. Ministar je podsjetio da je riječ o relativno novom zakonu usvojenom početkom prošle godine, te da su izmjene pokrenute nakon sugestija civilnog sektora koje je Ministarstvo prihvatilo.

