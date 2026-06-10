Objavljeni prvi dobitnici velike nagradne igre “Bodrimo naše”

Izvučeni su prvi dobitnici sedmičnih nagrada u sklopu velike nagradne igre „Bodrimo naše“ koju je Bingo pokrenuo povodom nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

U šest sedmičnih izvlačenja učesnici mogu osvojiti jedan od devet Hisense LED televizora, isto toliko Play Station 5 konzola ili jedan od 72 fan paketa.

Na kraju nagradne igre, 19. jula bit će izvučena dva dobitnika glavne nagrade – atraktivni automobil Cupra Formentor.

Spisak dobitnika prvog sedmičnog izvlačenja dostupan je na sljedećem linku, a svi koji još nisu učestvovali imaju priliku to učiniti do 19. jula i finalne utakmice Mundijala.

Dovoljno je obaviti kupovinu od najmanje 50 KM te podatke s imenom i prezimenom, mjestom prebivališta i brojem računa poslati SMS-om na broj 091 212 410.

Više informacija o nagradnoj igri dostupno je na bingotuzla.ba/bodrimonase.