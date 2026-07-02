Budi Maca ili Macan za 50 KM: Hifa Petrol dijeli dva Porsche Macana i preko 2.800 nagrada

Najuspješnija i najbržerastuća bh. naftna kompanija Hifa Petrol od 1. jula do 30. novembra organizuje najveću nagradnu igru do sada pod sloganom “BUDI MACAN ZA 50 KM HPLUS GORIVA”.

Kupce očekuje čak 2.891 nagrada, među kojima su dva nova Porsche Macana, 9 nagrada u vidu godinu dana besplatnog HPLUS goriva, 180 nagrada mjesec dana besplatnog HPLUS goriva te 2.700 nagrada od po 50 KM HPLUS goriva.

Učešće je jednostavno:

• natočite najmanje 50 KM HPLUS premium goriva na bilo kojoj Hifa Petrol benzinskoj pumpi,

• pronađite kod na nefiskalnom dijelu računa,

• pošaljite navedeni kod SMS porukom na broj 091 212 405.

Alternativno, umjesto slanja SMS poruke, kod možete besplatno unijeti putem web stranice www.hifapetrolnagradnaigra.ba.

Svako točenje od najmanje 50 KM HPLUS goriva predstavlja novu priliku za osvajanje vrijednih nagrada za sve punoljetne državljane BiH, tako da učesnici mogu ostvariti veći broj učešća i time povećati šanse za dobitak.

Nagradna igra realizovat će se kroz tri kruga javnih izvlačenja, a kulminacija slijedi u završnom krugu kada će biti izvučena dva sretna dobitnika novih Porsche Macana.

HPLUS premium goriva obogaćena su najnovijom generacijom performans aditiva koja pri svakom točenju aktivno čiste motor, doprinose efikasnijem sagorijevanju te pomažu u očuvanju njegovih vrhunskih performansi kao I postizanju dugovječnosti motora. Rezultat je maksimalna snaga, optimalna potrošnja i osjećaj sigurnosti na svakom putovanju. Uz vrhunsko gorivo dolazi i prilika za vrhunske nagrade.

Sve informacije o pravilima nagradne igre, terminima izvlačenja i dobitnicima bit će dostupne putem službenih kanala Hifa Petrola.

Od 1. jula svako točenje od 50 KM HPLUS goriva prilika je da postanete dobitnik u najvećoj Hifa Petrol nagradnoj igri do sada.

Pravilnik nagradne igre za Federaciju Bosne i Hercegovine dostupan je na sljedećem linku: LINK 1, LINK 2

Pravilnik nagradne igre za Republiku Srpsku dostupan je na sljedećem linku: LINK