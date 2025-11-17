BTC Živinice obilježio je svoj šesti rođendan priredivši bogat program za sve posjetioce. Slavljeničko raspoloženje vladalo je tokom cijelog dana, a posjetioci su imali priliku učestvovati u brojnim interaktivnim igrama i zabavnim aktivnostima prilagođenim svim uzrastima.

Influenserica Ilda Humić posebno je razveselila publiku dijeleći brojne nagradne vaučere, dok je najmlađe oduševio popularni YouTube kreator Cerix svojim zabavnim nastupom.

Posjetioci su tako mogli uživati u kombinaciji druženja, zabave i iznenađenja, što je još jednom pokazalo da BTC Živinice nije obična šoping destinacija, već omiljeno mjesto okupljanja.

Iako je rođendan obilježen, glavna nagradna igra BTC-a još uvijek traje. Učešće je moguće do 22. novembra, kada će biti izvučeni sretnici koji će osvojiti putovanje za četvoro na neke od najljepših bh. planinskih destinacija – Bjelašnicu, Vlašić i Igman.

BTC Živinice još jednom se zahvaljuje svim posjetiocima koji su uveličali rođendansku proslavu.