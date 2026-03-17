Vlasnik Binga donirao vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

RTV SLON
Vlasnik Binga donirao vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom
Vlasnik Binga donirao vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

Novo multifunkcionalno vozilo, koje je vlasnik kompanije Bingo donirao Domu zdravlja Travnik, namijenjeno prijevozu osoba s invaliditetom, čime će biti značajno unaprijeđene zdravstvene usluge za ovu kategoriju pacijenata.

Riječ je o donaciji vlasnika kompanije Bingo, Senada Džambića, koji je na ovaj način pružio podršku lokalnoj zajednici i zdravstvenom sistemu.

Novo vozilo prilagođeno je osobama koje koriste invalidska kolica, što će omogućiti lakši i dostojanstveniji pristup zdravstvenim ustanovama, ali i olakšati svakodnevni rad medicinskog osoblja.

Donacija je realizovana nakon razgovora predstavnika lokalne zajednice s vlasnikom kompanije, tokom kojih je prepoznata potreba za ovakvom vrstom podrške.

Iz lokalne uprave istaknuto je da će vozilo biti na raspolaganju pacijentima kojima je potreban poseban vid prijevoza, te da ovakvi primjeri saradnje između privrede i javnih ustanova donose konkretne koristi građanima.

Ova donacija predstavlja još jedan primjer društveno odgovornog djelovanja kompanija u Bosni i Hercegovini, s fokusom na unapređenje kvaliteta života najosjetljivijih kategorija stanovništva.

pročitajte i ovo

Vijesti

Bingo d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za grafičkog dizajnera u Tuzli

Vijesti

Predstavljen novi ciklus projekta “Odvažne i hrabre”, grantovi i mentorska podrška...

Tuzla i TK

BTC Živinice proslavio šesti rođendan, nagradna igra traje do 22. novembra

Vijesti

Tuzlake u Novu godinu uvodi Adi Šoše

Vijesti

Otvoren renovirani veliki Bingo Stup

Vijesti

„Plazma podržava prvačiće“: 30.000 paketića za učenike prvih razreda u BiH

Vijesti

Bajram na Trgu slobode u Tuzli: Program i druženje u petak

Vijesti

Brisel: Bećirović i Costa o EU integracijama BiH

Vijesti

Kaja Kallas: EU za sada neće proširiti pomorsku misiju na Hormuški moreuz

Vijesti

Dom naroda FBiH danas o bankama, elektronskom novcu i pravima pacijenata

Vijesti

Napetosti u zdravstvu TK: Sindikat reagovao na izjave ministrice

Učitati više