Vlasnik Binga donirao vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

Novo multifunkcionalno vozilo, koje je vlasnik kompanije Bingo donirao Domu zdravlja Travnik, namijenjeno prijevozu osoba s invaliditetom, čime će biti značajno unaprijeđene zdravstvene usluge za ovu kategoriju pacijenata.

Riječ je o donaciji vlasnika kompanije Bingo, Senada Džambića, koji je na ovaj način pružio podršku lokalnoj zajednici i zdravstvenom sistemu.

Novo vozilo prilagođeno je osobama koje koriste invalidska kolica, što će omogućiti lakši i dostojanstveniji pristup zdravstvenim ustanovama, ali i olakšati svakodnevni rad medicinskog osoblja.

Donacija je realizovana nakon razgovora predstavnika lokalne zajednice s vlasnikom kompanije, tokom kojih je prepoznata potreba za ovakvom vrstom podrške.

Iz lokalne uprave istaknuto je da će vozilo biti na raspolaganju pacijentima kojima je potreban poseban vid prijevoza, te da ovakvi primjeri saradnje između privrede i javnih ustanova donose konkretne koristi građanima.

Ova donacija predstavlja još jedan primjer društveno odgovornog djelovanja kompanija u Bosni i Hercegovini, s fokusom na unapređenje kvaliteta života najosjetljivijih kategorija stanovništva.