Modernizacijom proizvodnje Ingram Srebrenik riješio problem građana star 40 godina

Ingram Srebrenik, proizvođač kreča, betona i kamenog agregata, koji je od 2018. godine u većinskom vlasništvu Bingo Group, pustio je u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona KM.

Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu, prisutan više od 40 godina, koja je ugrožavala kvalitet zraka za građane Srebrenika.

Modernizacija pogona i bolji uvjeti rada

Ova investicija je dio šire razvojne strategije Bingo Group, najveće domaće poslovne grupacije i većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije, Bingo Group je u modernizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložila više od 17 miliona KM, s jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača.

„Modernizacija pogona nije bila samo poslovna odluka, nego i naša obaveza prema zajednici u kojoj poslujem. Novi proces proizvodnje eliminiše prašinu i podiže kvalitet zraka. Nakon dugih 40 godina tokom kojih je prašina bila svakodnevni problem, zagađenja više nema i to je rezultat koji nam znači puno.“ ističe Zlatko Djedović, financijski direktor Ingrama.