Investicija vrijedna više od 10 miliona KM: Vitez dobija prvi Bingo hipermarket

Investicija vrijedna više od 10 miliona KM donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak, 26.6. u 10 sati na adresi Poslovni centar 96–2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 radnika. Istovremeno, stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu.

Objekat se prostire na 4.900 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatesa i gastro odjela s gotovim jelima.

Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3.000 kupaca očekuju poklon paketi, osigurani su vaučeri za kupovinu, degustacije i promocije proizvoda, te zabavni sadržaji za najmlađe.

Bingo poziva građane Viteza i okolnih mjesta da 26. juna od 10 sati budu dio velikog otvorenja i zajedno obilježe početak rada prvog Bingo hipermarketa u ovom gradu.