Neformalna lobi grupa žena Gračanica: Danas šutimo i odajemo počast žrtvama, sutra tražimo odgovore

Neformalna lobi grupa žena Grada Gračanica oglasila se saopštenjem za javnost povodom tragičnih događaja koji su potresli ovaj grad, poručujući da je danas dan tišine, dostojanstva i odavanja počasti žrtvama, a da od sutra mora početi ozbiljno djelovanje.

Iz ove grupe navode da Gračanica tuguje zbog tri izgubljena života i porodica koje ostaju suočene s boli, pitanjima i posljedicama koje se ne mogu nadoknaditi. U saopštenju ističu da ovakvi događaji obavezuju cijelu zajednicu da se zapita da li su društvo i sistem učinili dovoljno da zaštite ljudske živote.

“Danas šutimo iz poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama. Ali ta šutnja ne smije biti trajna. Od sutra moramo govoriti glasnije, tražiti odgovore i zahtijevati promjene”, poručuju iz Neformalne lobi grupe žena Grada Gračanica.

U saopštenju izražavaju duboku bol i solidarnost sa porodicama žrtava, ali istovremeno pozivaju nadležne institucije na ozbiljan, odgovoran i transparentan odgovor.

Naglašavaju da nasilje nije privatna stvar, niti problem koji se smije skrivati iza zatvorenih vrata, već društveni i sigurnosni problem koji zahtijeva reakciju svih nadležnih, ali i cijele zajednice.

Od nadležnih institucija traže da se utvrdi da li su raniji navodi nasilja, ukoliko ih je bilo, ozbiljno tretirani, da li su preduzete sve zakonom propisane mjere zaštite, da li postojeći sistem prevencije funkcioniše i gdje su eventualni propusti. Također traže da se javnosti jasno predstavi koje će konkretne mjere biti poduzete kako se slične tragedije ne bi ponavljale.

Poziv je upućen policijskim strukturama, kantonalnim institucijama, Centru za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i lokalnoj vlasti, uz poruku da svaka institucija mora imati aktivnu ulogu u prevenciji nasilja i zaštiti građana.

Iz Neformalne lobi grupe žena Grada Gračanica poručuju i da odgovornost nije samo na institucijama, već i na građanima, komšijama, prijateljima, rodbini i kolegama, koji mogu prepoznati nasilje i prijaviti ga.

“Ne možemo graditi sigurnu zajednicu ako zatvaramo oči pred nasiljem koje se događa oko nas. Građani moraju biti aktivni učesnici i korektiv institucijama”, navode u saopštenju.

Ova grupa najavljuje da neće ostati samo na izražavanju tuge i osude, već da će od sutrašnjeg dana raditi na konkretnom planu aktivnosti, s ciljem jačanja prevencije nasilja, veće odgovornosti institucija, bolje saradnje svih aktera u zajednici i stvaranja sigurnijeg okruženja za žene, djecu i sve građane Gračanice.

“Naša borba nije protiv institucija. Naša borba je za institucije koje rade svoj posao. Danas šutimo i odajemo počast žrtvama. Sutra djelujemo da nijedna prijava nasilja ne bude ignorisana i da nijedan izgubljeni život ne postane samo još jedna statistika”, poručeno je iz Koordinacionog tima Neformalne lobi grupe žena Grada Gračanica.