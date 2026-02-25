Bingo d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za grafičkog dizajnera u Tuzli, a oglas se odnosi na prijem dva izvršioca koji će biti angažovani u sjedištu kompanije u Tuzli.

Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla iza sebe ima 29 godina poslovanja i važi za jednu od vodećih maloprodajnih kompanija u Bosni i Hercegovini. Posluje kroz više od 200 maloprodajnih objekata širom zemlje, upravlja sa 65 restorana te raspolaže industrijskim pogonima iz oblasti prehrambene, hemijske i građevinske industrije.

Konkurs za grafičkog dizajnera u Tuzli podrazumijeva rad na kreiranju i izradi vizuelnih rješenja za printane i digitalne materijale, uključujući plakate, brošure, kataloge i sadržaje za društvene mreže. Odabrani kandidati bit će zaduženi za pripremu materijala za štampu u skladu sa tehničkim zahtjevima, razvijanje i održavanje vizuelnog identiteta brenda, kao i saradnju sa marketinškim timom i drugim odjelima na realizaciji kampanja i projekata. Posao obuhvata i predlaganje kreativnih rješenja te fotografisanje i obradu fotografija.

Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema, minimalno dvije godine iskustva na poslovima grafičkog dizajna te napredno poznavanje rada u Adobe programima Photoshop, Illustrator i InDesign. Potrebni su kreativnost, izražen osjećaj za estetiku i detalje, odgovoran odnos prema zadacima i poštovanje rokova, kao i proaktivan pristup radu. Uslov je i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Konkurs za grafičkog dizajnera u Tuzli otvoren je do 8. marta 2026. godine, a prijave sa biografijom i portfoliom kandidati mogu slati na e-mail adresu [email protected].