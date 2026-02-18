U Sarajevu je danas predstavljen novi ciklus projekta „Odvažne i hrabre“, inicijative koja već jedanaestu godinu za redom pruža podršku ženama u pokretanju i razvoju vlastitih biznisa.

Projekat realizuje kompanija Bingo s partnerima, kroz grant sredstva, mentorski rad i stručne poduzetničke obuke. Predstavljanje je održano u Bingo City Centru u Sarajevu, gdje su saopšteni detalji javnog poziva za 2026. godinu, uslovi prijave i planirane aktivnosti. Organizatori su naglasili značaj sistemske podrške ženskom poduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena širom Bosne i Hercegovine.

Žene koje imaju ideju i hrabrost da pokrenu ili razviju vlastiti biznis i ove godine mogu se prijaviti za učešće u projektu „Odvažne i hrabre“ koji realizuje kompanija Bingo sa partnerima iz privatnog sektora. Učesnice projekta tokom njegovog trajanja imat će finansijsku i stručnu mentorsku podršku.

„U okviru 11. izdanja projekta Odvažne i hrabre, Bingo će dodijeliti grantove u ukupnom iznosu 50.000 KM, pružajući konkretnu podršku poduzetnicama širom Bosne i Hercegovine.“ – ističe Amina Čeliković, predstavnica marketing sektora kompanije Bingo.

Uz domaću kompaniju koja je pokrenula projekat, u realizaciju su uključeni i veliki međunarodni partneri, čime je osigurana šira poslovna i mentorska podrška učesnicama programa. Upravo ta saradnja privrede daje dodatnu težinu cijelom ciklusu.

„Ono što je jako važno, ponosno smo kao partneri, ne samo da možemo podržati ove hrabre, uspješne i odvažne žene-poduzetnice, nego možemo da damo doprinos našoj lokalnoj zajednici i osnažimo našu lokalnu zajednicu. Ovaj projekat, vjerujemo, čini jako dobru sinergiju, osim finansijske podrške, kroz mentorstvo i edukaciju, a posebno su mentorstvo i edukacija važni u prvi koraci za uspješno poslovanje.“ – ističe Almir Sivić Softić, direktor kompanije Nestle BiH.

„Ovogodišnje izdanje ovog projekta donosi jednu novinu, a to je Bingo Poduzetničku Akademiju i po prvi put učesnice će učiti od stručnjaka koji gradi najveću domaću poslovnu grupaciju. Kroz praktične primjere i mentorstvo, žene će razvijati svoje ideje, učiti kako ih pozicionirati, oblikovati cijene, izaći na tržište i izgraditi održiv poslovni model.“ – dodaje Amina Čeliković, predstavnica marketing sektora kompanije Bingo.

Zainteresovane kandidatkinje mogu se prijaviti putem online obrasca, a sve informacije dostupne su na zvaničnim kanalima kompanije. Prijave su otvorene od 18. februara do 8. marta. Online glasanje za odabir dobitnica trajat će od 16. do 27. marta, dok je finale projekta i proglašenje pobjednica planirano za 1. april 2026. godine.

Više informacija o načinu prijave i selekcije pogledajte na linku https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabre/