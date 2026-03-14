Međunarodni dan školskih obroka: Zdrave navike počinju u učionici!

Međunarodni dan školskih obroka obilježava se 14. marta i prilika je se podsjetimo koliko je kvalitetna ishrana ključna za pravilan rast i razvoj naših najmlađih, ali i da se suočimo s činjenicama koje zahtijevaju bitne promjene i edukaciju svih uključenih.

Danas je važnije nego ikada usmjeriti pažnju na hranjivu vrijednost obroka koje pripremamo ili nudimo djeci. Prekomjerna tjelesna težina i gojaznost u djetinjstvu raste alarmantnom brzinom. Podaci pokazuju da je učestalost gojaznosti među školskom djecom na globalnom nivou porasla sa 4 posto 1975. godine na gotovo 20 posto 2022. godine. Ovaj trend posebno je izražen u zemljama s niskim i srednjim prihodima, što Bosnu i Hercegovinu stavlja u fokus ove važne zdravstvene diskusije.

Nestlé, vodeća prehrambena kompanija na svijetu, prepoznaje svoju odgovornost u rješavanju ovog izazova, kako globalno tako i lokalno. Tako u Bosni i Hercegovini provodi program Zdravo!, dio globalne inicijative Nestlé for Healthier Kids, koji već više od 15 godina promoviše unapređenje prehrambenih navika osnovaca širom zemlje.

„U saradnji s Udruženjem za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini realizujemo interaktivne radionice za učitelje i nastavnike. Već u prvoj godini, kroz Zdravo! program je educirano više od 10.000 djece, dok je tokom protekle godine okupio 180 prosvjetnih radnika iz 90 škola, koji su stekli dodatna znanja o pravilnoj ishrani učenika. Naš je cilj da Zdravo! postane široko prihvaćen način edukacije djece u što većem broju škola, jer promjena trenda gojaznosti počinje već u najranijoj dobi i stalno se uči od kuće do škole i dalje. Jednaku pažnju treba posvetiti izbalansiranim obrocima i redovnoj svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti“, rekla je Koraljka Novina-Brkić, regionalna nutricionistkinja kompanije Nestlé.

Poseban fokus stavlja se na Tanjir pravilne ishrane, vizuelni vodič koji roditeljima i djeci pomaže da razumiju optimalne omjere povrća, voća, žitarica i proteina u svakom obroku. Do danas je program Zdravo! obuhvatio desetine hiljada učenika, a povratne informacije učenika i učitelja govore nam da djeca žele naučiti i uvesti promjene u svoje navike u vezi prehrane i tjelesne aktivnosti.

Paralelno s edukacijom, kompanija Nestlé kontinuirano unapređuje kvalitet svojih proizvoda povećavajući udio cjelovitih žitarica i vlakana, uz istovremeno smanjenje zasićenih masti te udjela šećera i soli. Na taj način, Nestlé nastoji biti saveznik roditeljima u izgradnji zdravijih prehrambenih navika, jer svako dijete zaslužuje kvalitetne i zdrave školske obroke.