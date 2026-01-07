Nestlé povlači određene serije NAN formula

Arnela Šiljković - Bojić

Preduzeće Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo obavijestilo je putem web stranice nestle.ba da je  dobrovoljno i iz predostrožnosti započet opoziv pojedinih serija NAN formula za dojenčad zbog potencijalne prisutnosti cereulida, tvari koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača korištenih u predmetnim serijama.

Kako se navodi u obavijesti, opoziv se odnosi na sljedeće proizvode:

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://www.nestle.ba/media/pressreleases/allpressreleases/dobrovoljni-opoziv-odre%C4%91enih-nan-proizvoda-na-tr%C5%BEi%C5%A1tu-bosne-i-hercegovine

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, do trenutka objave ove informacije, od strane uvoznika, mjerodavnih inspekcijskih tijela, kao ni posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) nije službenim zaprimila obavijest o opozivu navedenih proizvoda.

FacebookXLinkedInEmailPrint

pročitajte i ovo

Vijesti

Sahranjena francuska glumica Brigitte Bardot

Tuzla i TK

Zbog ekstremne hladnoće na snazi upozorenje za Tuzlu

Tuzla i TK

U Tuzlanskom kantonu bez struje još 560 potrošača, sanacija u toku

Tuzla i TK

FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

Tuzla i TK

MZ Tupković: Nakon tri dana bez električne energije, mještani organizovali protest

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]