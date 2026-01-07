Nestlé povlači određene serije NAN formula

Preduzeće Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo obavijestilo je putem web stranice nestle.ba da je dobrovoljno i iz predostrožnosti započet opoziv pojedinih serija NAN formula za dojenčad zbog potencijalne prisutnosti cereulida, tvari koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača korištenih u predmetnim serijama.

Kako se navodi u obavijesti, opoziv se odnosi na sljedeće proizvode:

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://www.nestle.ba/media/pressreleases/allpressreleases/dobrovoljni-opoziv-odre%C4%91enih-nan-proizvoda-na-tr%C5%BEi%C5%A1tu-bosne-i-hercegovine

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, do trenutka objave ove informacije, od strane uvoznika, mjerodavnih inspekcijskih tijela, kao ni posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) nije službenim zaprimila obavijest o opozivu navedenih proizvoda.