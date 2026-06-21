Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U Tuzli se danas očekuje sunčan i vrlo topao dan, uz dnevnu temperaturu koja će u poslijepodnevnim satima dostizati do 34 stepena.

Jutro je počelo sa ugodnih 16 stepeni, ali će temperatura tokom dana brzo rasti. Vjetar će biti slab, uglavnom istočnog smjera, uz povremene udare do 5 metara u sekundi. Padavine se danas ne očekuju, pa će vremenske prilike biti povoljne za boravak na otvorenom.

Građanima se preporučuje lagana ljetna odjeća, šešir ili kapa, zaštita od sunca, kao i udobna obuća. Za regiju Tuzla na snazi je upozorenje od 10 do 15 sati zbog najviše dnevne temperature između 31 i 34 stepena. Savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje vrlo toplo i uglavnom sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima tokom dana moguć je razvoj oblačnosti, dok su u poslijepodnevnim i večernjim satima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, naročito u regijama Sarajeva i Tuzle.

Za ove regije izdato je upozorenje na pljuskove i temperature do 30 stepeni, koje važi od 21. juna u 10 sati do 21. juna u 15 sati. Produženo upozorenje vrijedi od 21. juna u 22 sata do 22. juna u 21:59 sati, a odnosi se na maksimalnu temperaturu i pljuskove s grmljavinom.

U Hercegovini, u regijama Mostara i Trebinja, vrijeme će biti pretežno sunčano i izuzetno vruće. Upozorenje na maksimalne temperature do 36 stepeni važi od 21. juna u 9 sati do 21. juna u 15 sati, dok je produženo upozorenje za visoke temperature na snazi od 21. juna u 22 sata do 22. juna u 21:59 sati.

U sjevernim područjima BiH, uključujući Banja Luku i Prijedor, također će biti vrlo toplo. Upozorenje na maksimalne temperature do 37 stepeni važilo je od 21. juna u 8 sati do 21. juna u 16:59 sati. U utorak, 22. juna, očekuje se nastavak toplog vremena, uz moguće lokalne pljuskove s grmljavinom i novo upozorenje za temperature od 30 do 34 stepena, koje će biti na snazi od 9 do 17 sati.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 24 stepena, a dnevne od 27 do 39 stepeni, najviše u Hercegovini, saopćeno je iz vremenskaprognoza.ba.