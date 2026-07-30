Vrijeme u BiH danas sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

Vrijeme u BiH danas će biti sunčano i veoma toplo, uz izuzetno visoke dnevne temperature koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići 40 stepeni.

U cijeloj Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno vedro vrijeme, bez padavina, dok su za veći dio zemlje na snazi upozorenja zbog visokih temperatura.

Na području Mostara maksimalna temperatura mogla bi dostići 40 stepeni, a upozorenje je na snazi od 11 do 14 sati. U regijama Banja Luka i Prijedor očekuju se temperature između 36 i 40 stepeni.

Za područja Sarajeva i Tuzle izdato je upozorenje zbog temperatura koje će