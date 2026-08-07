BiH danas pod upozorenjem: Temperatura do 41°C, mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas preovladava pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.

U većem dijelu zemlje, posebno u južnim i sjevernim područjima, temperatura će dostizati između 33 i 41°C, s najvišim vrijednostima na jugu. U centralnim i istočnim predjelima također će biti vruće, sa temperaturama oko 32 do 36°C.

Tokom poslijepodneva, u sjevernim i istočnim dijelovima, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno između 13 i 17 sati. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog smjera, s pojačanjima u planinskim područjima.

Upozorenje na visoke temperature je na snazi danas od 07 do 18 sati za većinu regija, s maksimalnim temperaturama između 32 i 40°C, a u nekim područjima i do 41°C. Također, upozorenje na grmljavinu je aktivno danas od 10 do 17 sati za sjeverne i istočne regije.