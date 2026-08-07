BiH danas pod upozorenjem: Temperatura do 41°C, mogući pljuskovi i grmljavina

Jasmina Ibrahimović
Vremenska prognoza/ U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme
Sunčano u istočnom dijelu Tuzle/ Sjenjak

U Bosni i Hercegovini danas preovladava pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.

U većem dijelu zemlje, posebno u južnim i sjevernim područjima, temperatura će dostizati između 33 i 41°C, s najvišim vrijednostima na jugu. U centralnim i istočnim predjelima također će biti vruće, sa temperaturama oko 32 do 36°C.

Tokom poslijepodneva, u sjevernim i istočnim dijelovima, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno između 13 i 17 sati. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog smjera, s pojačanjima u planinskim područjima.

Upozorenje na visoke temperature je na snazi danas od 07 do 18 sati za većinu regija, s maksimalnim temperaturama između 32 i 40°C, a u nekim područjima i do 41°C. Također, upozorenje na grmljavinu je aktivno danas od 10 do 17 sati za sjeverne i istočne regije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas i do 40 stepeni, biometeorološke prilike izrazito nepovoljne

Istaknuto

Vrijeme u BiH: Temperature danas do 38 stepeni, upozorenje na vrućine...

Vijesti

Vrijeme u BiH danas sunčano i veoma toplo, temperature do 40...

Istaknuto

Kiša ujutro, sunčanije poslijepodne: Na jugu do 28 stepeni

Vijesti

VRIJEME: Ljeto ide na pauzu, nakon vrućina do kraja sedmice stiže...

BiH

Nedim Sladić objavio kada se u BiH vraćaju velike vrućine

Sport

Sloboda danas igra posljednju provjeru pred novu sezonu

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas na više lokacija u TK: Vozači, oprez

BiH

Saobraćaj obustavljen: Teška nesreća na putu Stolac – Neum

Vijesti

Međunarodni dan mačaka: Zašto su postale jedni od omiljenih kućnih ljubimaca?

BiH

Požar u Konjicu: Vatrogasci i zračne snage zajedno brane ljude, prirodu i infrastrukturu

Učitati više