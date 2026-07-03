Nedim Sladić objavio kada se u BiH vraćaju velike vrućine

Nedim Sladić objavio je da se do 12. jula ne očekuje povratak izuzetno visokih temperatura zraka na području Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim prognozama, kako je najavio naš najpoznatiji meteorolog Nedim Sladić, Bosnu i Hercegovinu očekuje prijatniji ljetni period, uz dosta sunčanih intervala, ali i nešto nestabilnije vrijeme u pojedinim dijelovima Bosne od naredne sedmice.

Vrijeme u BiH donosi sunce, ali i lokalne pljuskove

Iako će u narednom periodu biti dosta sunca, vrijeme u BiH neće biti potpuno stabilno, posebno u Bosni. Povremeno će sa sjeverozapada pristizati vlažan zrak u višim slojevima atmosfere, što će pogodovati dnevnom razvoju oblačnosti.

Zbog toga su u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi, naročito u višim predjelima. Ipak, ne očekuje se povratak izraženih vrućina koje su obilježile prethodne ljetne periode.

U Hercegovini će se zadržati tipično ljetno vrijeme, pretežno sunčano i suho, ali bez ekstremno visokih temperatura. Takve vremenske prilike trebale bi donijeti ugodniji osjećaj tokom dana, posebno u odnosu na ranije toplotne valove.

Prognozirane vremenske prilike mogle bi pogodovati i učesnicima Marša mira, koji su se prethodnih godina često suočavali sa izraženim vrućinama tokom kretanja prema Potočarima.

Prema trenutnim najavama, novi val izraženijih vrućina moguć je u drugoj polovini jula.