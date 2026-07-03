Energoinvest dobio ugovore vrijedne gotovo 12 miliona KM

Ali Huremović
Energoinvest dobio ugovore vrijedne gotovo 12 miliona KM

Energoinvest d.d. Sarajevo dobio je dva nova ugovora ukupne vrijednosti 11,79 miliona KM sa PDV-om, nakon okončanja zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova.

Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva važna 110 kV dalekovoda, Bugojno, Donji Vakuf i Donji Vakuf, Jajce 2, ukupne dužine oko 35,3 kilometra.

Iz kompanije navode da novi poslovi predstavljaju nastavak snažnog rasta Energoinvesta i potvrdu njegove pozicije u realizaciji značajnih elektroenergetskih projekata u Bosni i Hercegovini.

Energoinvest nastavlja rast poslovanja

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istakao je da dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratka njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu.

„Ova dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu radili smo na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu“, kazao je Ustamujić.

Dodao je da cilj kompanije nije samo povećanje broja ugovora, nego izgradnja modernog i finansijski stabilnog Energoinvesta, koji će imati važnu ulogu u energetskom sektoru.

Prema njegovim riječima, svaki novi projekat donosi nove reference, nova znanja, nova radna mjesta i dodatno učvršćuje poziciju kompanije kao jednog od važnih nosilaca razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine.

Dobijanjem ova dva ugovora Energoinvest nastavlja kontinuitet rasta obima poslovanja, potvrđuje konkurentnost na tržištu i dodatno jača poziciju domaće kompanije sposobne za realizaciju složenih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini i regionu.

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