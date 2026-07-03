Energoinvest dobio ugovore vrijedne gotovo 12 miliona KM

Energoinvest d.d. Sarajevo dobio je dva nova ugovora ukupne vrijednosti 11,79 miliona KM sa PDV-om, nakon okončanja zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova.

Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva važna 110 kV dalekovoda, Bugojno, Donji Vakuf i Donji Vakuf, Jajce 2, ukupne dužine oko 35,3 kilometra.

Iz kompanije navode da novi poslovi predstavljaju nastavak snažnog rasta Energoinvesta i potvrdu njegove pozicije u realizaciji značajnih elektroenergetskih projekata u Bosni i Hercegovini.

Energoinvest nastavlja rast poslovanja

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istakao je da dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratka njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu.

„Ova dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu radili smo na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu“, kazao je Ustamujić.

Dodao je da cilj kompanije nije samo povećanje broja ugovora, nego izgradnja modernog i finansijski stabilnog Energoinvesta, koji će imati važnu ulogu u energetskom sektoru.

Prema njegovim riječima, svaki novi projekat donosi nove reference, nova znanja, nova radna mjesta i dodatno učvršćuje poziciju kompanije kao jednog od važnih nosilaca razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine.

Dobijanjem ova dva ugovora Energoinvest nastavlja kontinuitet rasta obima poslovanja, potvrđuje konkurentnost na tržištu i dodatno jača poziciju domaće kompanije sposobne za realizaciju složenih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini i regionu.