Komunalna preduzeća u TK dobila 650.000 KM za opremu i vozila

U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori u ukupnoj vrijednosti od 650.000 KM sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina TK koja su ovlaštena za upravljanje otpadom.

Ovakva vrsta raspodjele sredstava najavljena je već ranije i razlikuje se od prošlogodišnje jer se ne dovija putem javnog poziva, kazala je ovom prilikom ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić.

„Ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, tj. u komunalnim djelatnostima koje su u njihovoj nadležnosti. Odlučili smo da vrijednosti od 50.000 KM dodijelimo našim javnim preduzećima koji će ova sredstva dobro uložiti. Imat ćemo nabavke vozila i pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima. Također, ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz. To pokazuje našu opredijeljenost da upravljanje otpadom i da ovu djelatnost stavimo u veći fokus a rad ministarstva pokažemo na jedan drugačiji način“, naglasila je ministrica Ajšić.

Osim Grada Živinice u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća ostalih 12 gradova i općina na području TK imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila.

Direktor JKP „Komunalac“ Tuzla Admir Bećirović ističe da će sredstva iskoristiti za nabavku posuda – kontejnera 1,1 m3 te za nabavku većih posuda od 7 kubika.

„Poznato je da mi radimo primarnu selekciju otpada i ova sredstva će nam poslužiti za proširenje primarne selekcije kako bi odgovorili sve većim zahtjevima građana. Cilj nam je omogućiti svim građanima da učestvuju u primarnoj selekciji a samim tim i da se smanji proizvodnja otpada na području našeg grada“, kazao je direktor Bećirović napominjući da Grad Tuzla dnevno ima oko 100 tona otpada.

Zahvalivši resornom ministarstvu direktor JKP „Čisto“ Doboj Istok Refik Šuvalić je kazao da će im dobro doći ova sredstva.

„Sve je više komunalnog otpada i sve je teže to organizovati, tako da smo mi ove godine aplicirali za nabavku manjeg utovarivača gusjeničara za čišćenje divljih deponija i pretovarnu stanicu. Stvarno je velika pomoć, posebno u ovoj godini kad znamo sva dešavanja sa naftom“, rekao je direktor Šuvalić.