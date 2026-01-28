FK Sloboda: Počele pripreme za nastavak sezone, raskinuti ugovori s pet igrača

Selma Jatić
FK Sloboda

Na stadionu Tušanj danas je održana prozivka fudbalera FK Sloboda, čime su zvanično počele pripreme za nastavak takmičarske sezone. Prozivku je obavio šef stručnog štaba Denis Karić, dok se igračima obratio i predsjednik kluba Azmir Husić, poželjevši im uspješan rad i dobre rezultate u nastavku prvenstva.

FK SLOBODA

Svi pozvani fudbaleri prisustvovali su okupljanju, dok su oni koji su bili spriječeni dostavili klubu opravdane razloge izostanka.

Nakon prozivke na Tušnju, crveno-crni su se uputili na stadion Bare u Simin Hanu, gdje je održan prvi trening i zvanično započet rad stručnog štaba i ekipe uoči proljetnog dijela sezone.

FK Sloboda

Iz FK Sloboda su saopćili i da su sporazumno raskinuti ugovori s igračima: Abrego Franco Alexis, Alajmović Elnes, Balić Benian, Mušić Alen i Smajić Edis. Klub se zahvalio navedenim fudbalerima na dosadašnjem angažmanu i poželio im mnogo sreće u nastavku karijere.

Uprava kluba, u saradnji sa stručnim štabom, nastavlja aktivnosti na dovođenju pojačanja s ciljem da ekipa što spremnije dočeka nastavak sezone.

