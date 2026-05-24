Crveno-crni na Tušnju dočekuju Jedinstvo iz Bihaća

FK Sloboda Tuzla danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu NK Jedinstvo Bihać u utakmici 24. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Susret se igra s početkom u 17:30 sati, a u tuzlanskom klubu očekuju nastavak dobrih igara i pozitivan rezultat na domaćem terenu.

Povodom utakmice u prostorijama FK Sloboda Tuzla održana je press konferencija, na kojoj su se predstavnicima medija obratili šef stručnog štaba Adnan Hodžić i prvotimac Omar Pršeš.

Hodžić je govorio o pripremama ekipe, trenutnoj formi i očekivanjima pred važan duel, ističući da je ekipa kvalitetno radila tokom sedmice, uprkos određenim otežavajućim okolnostima.

„Pripreme su protekle uobičajeno kao i za svaku prethodnu utakmicu. Idemo na pobjedu, kao i uvijek. Naša igra izgleda dosta bolje u odnosu na period kada sam tek stigao ovdje, a povratkom Omara Pršeša dobili smo stabilnost u veznom redu i mogućnost da diktiramo tempo utakmice“, rekao je Hodžić.

Govoreći o protivniku, Hodžić je naglasio da Sloboda maksimalno respektuje ekipu Jedinstva, ali da vjeruje u kvalitet svog tima i nastavak pozitivnog niza rezultata i igara.

Prvotimac Omar Pršeš poručio je da ekipa iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje, te da svi igrači s velikim motivom dočekuju današnji susret.

„Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetne ekipe Jedinstva, ali igramo na domaćem terenu i želimo nastaviti tamo gdje smo stali. Mislim da momci iz dana u dan izgledaju sve bolje i vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača doći do nova tri boda“, izjavio je Pršeš.

Iz FK Sloboda Tuzla pozvali su navijače i simpatizere da dođu na stadion Tušanj i pruže podršku crveno-crnima u još jednoj važnoj utakmici završnice prvenstva.