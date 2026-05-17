Fudbaleri Slobode danas gostuju Stupčanici u Olovu

U prostorijama FK Sloboda Tuzla održana je press konferencija povodom utakmice 23. kola WWin Prve lige Federacije BiH, u kojoj crveno-crni danas gostuju ekipi NK Stupčanica Olovo.

Susret se igra od 17:00 sati na stadionu Danac u Olovu.

Šef stručnog štaba Adnan Hodžić se osvrnuo na prethodnu utakmicu protiv Bratstva, ali i na atmosferu u ekipi pred gostovanje u Olovu.

„Trebala nam je pobjeda protiv Bratstva kako bismo potvrdili dobru igru iz Banovića i upravo se to desilo. Kontrolisali smo utakmicu, limitirali protivnika i možemo biti zadovoljni prikazanim. Posebno me raduje odnos mladih igrača koji su preuzeli odgovornost i pokazali kvalitet“, izjavio je Hodžić.

Prvotimac Hamza Redžić istakao je da u ekipi vlada odlična atmosfera, te da igrači spremno dočekuju naredni izazov.

„Atmosfera u ekipi je zaista na odličnom nivou i to se osjeti iz dana u dan. Svi smo spremni i na raspolaganju stručnom štabu, što nam daje dodatno samopouzdanje pred ovako zahtjevnu utakmicu. Nadamo se da ćemo se u Tuzlu vratiti zadovoljni i sa osvojenim bodovima“, rekao je Redžić.

