Marin Galić novi igrač Slobode, potpisao ugovor na godinu dana

Marin Galić novi je igrač Slobode, a iskusni defanzivac sa tuzlanskim klubom potpisao je ugovor na godinu dana, uz opciju produženja saradnje za još jednu sezonu.

Tridesetogodišnji desni bek u redove crveno-crnih stiže sa bogatim iskustvom iz domaćih i inostranih prvenstava. Tokom karijere nastupao je za Budućnost iz Podgorice, Željezničar, poljski Zagłębie Sosnowiec, Krupu, Borac iz Banje Luke, Inter iz Zaprešića, Mladost Doboj Kakanj, Branitelj i Zrinjski, u kojem je prošao omladinske selekcije.

Galić je u Premijer ligi Bosne i Hercegovine odigrao gotovo 200 utakmica, dok je iskustvo sticao i u prvenstvima Hrvatske, Poljske i Crne Gore. Nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Sa Zrinjskim je osvojio naslov prvaka BiH, a u Slobodu dolazi kao fudbaler koji može donijeti sigurnost u zadnjoj liniji, iskustvo i dodatne mogućnosti stručnom štabu.

Marin Galić pojačava desnu stranu Slobode

Primarna pozicija novog igrača Slobode je desni bek, ali može odgovoriti i na drugim zadacima uz desnu aut-liniju. U klubu očekuju da će njegova radna disciplina i iskustvo biti od značaja uoči nove sezone Prve lige Federacije BiH.

Dolaskom Marina Galića Sloboda je nastavila formiranje ekipe koja bi u narednoj sezoni trebala imati značajnu ulogu u borbi za vrh prvenstvene tabele.