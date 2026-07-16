Marin Galić novi igrač Slobode, potpisao ugovor na godinu dana

Ali Huremović

Marin Galić novi je igrač Slobode, a iskusni defanzivac sa tuzlanskim klubom potpisao je ugovor na godinu dana, uz opciju produženja saradnje za još jednu sezonu.

Tridesetogodišnji desni bek u redove crveno-crnih stiže sa bogatim iskustvom iz domaćih i inostranih prvenstava. Tokom karijere nastupao je za Budućnost iz Podgorice, Željezničar, poljski Zagłębie Sosnowiec, Krupu, Borac iz Banje Luke, Inter iz Zaprešića, Mladost Doboj Kakanj, Branitelj i Zrinjski, u kojem je prošao omladinske selekcije.

Galić je u Premijer ligi Bosne i Hercegovine odigrao gotovo 200 utakmica, dok je iskustvo sticao i u prvenstvima Hrvatske, Poljske i Crne Gore. Nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Sa Zrinjskim je osvojio naslov prvaka BiH, a u Slobodu dolazi kao fudbaler koji može donijeti sigurnost u zadnjoj liniji, iskustvo i dodatne mogućnosti stručnom štabu.

Marin Galić novi igrač Slobode, potpisao ugovor na godinu dana

Marin Galić pojačava desnu stranu Slobode

Primarna pozicija novog igrača Slobode je desni bek, ali može odgovoriti i na drugim zadacima uz desnu aut-liniju. U klubu očekuju da će njegova radna disciplina i iskustvo biti od značaja uoči nove sezone Prve lige Federacije BiH.

Dolaskom Marina Galića Sloboda je nastavila formiranje ekipe koja bi u narednoj sezoni trebala imati značajnu ulogu u borbi za vrh prvenstvene tabele.