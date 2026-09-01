Sloboda u subotu na Tušnju dočekuje TOŠK iz Tešnja

Nedžida Sprečaković
Sloboda u subotu na Tušnju dočekuje TOŠK iz Tešnja
Sloboda u subotu na Tušnju dočekuje TOŠK iz Tešnja

Fudbalere Slobode u subotu, 5. septembra, očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru 4. kola Prve lige FBiH, a na stadionu Tušanj ugostit će ekipu NK TOŠK Tešanj.

Susret je zakazan za 16:30 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom tražiti što bolji rezultat i nove bodove.

Duel protiv TOŠK-a predstavlja novu priliku za tuzlanski tim da na svom terenu potvrdi ambicije i obraduje navijače koji se očekuju na tribinama Tušnja.

Iz kluba su najavili naredni susret uz poziv navijačima da pruže podršku ekipi u još jednom važnom prvenstvenom izazovu.

Utakmica između Slobode i TOŠK-a iz Tešnja igra se u subotu, 5. septembra 2026. godine, od 16:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.

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