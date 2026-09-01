Tužilaštvo TK pripremilo vodič za građane: Šta je krivično djelo i kada postoji nužna odbrana?

Krivično djelo, nužna odbrana, krajnja nužda, pokušaj krivičnog djela i saučesništvo neki su od osnovnih pravnih pojmova koje građani često susreću, ali njihovo značenje nije uvijek dovoljno jasno.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pripremilo je kratak vodič namijenjen građanima, u kojem su na jednostavan i razumljiv način predstavljeni osnovni pojmovi iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Vodič obuhvata odredbe članova od 21. do 34. Krivičnog zakona FBiH i pojašnjava šta određeno ponašanje čini krivičnim djelom, u kojim okolnostima postoji nužna odbrana ili krajnja nužda, šta podrazumijeva pokušaj krivičnog djela, kao i ko se prema zakonu može smatrati saučesnikom.

Cilj vodiča je da građanima približi pravne termine i omogući lakše razumijevanje osnovnih odredbi krivičnog zakonodavstva.

Brošura Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona dostupna je na portalu pravosuđa Bosne i Hercegovine.

Iz Tužilaštva napominju da je materijal namijenjen isključivo informisanju građana te da ne predstavlja pravni savjet.