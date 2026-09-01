Egejska obala Turske pruža gotovo idealne uslove za putovanje automobilom, posebno putnicima koji žele sami određivati tempo, zadržati se duže na mjestima koja ih oduševe i usput otkrivati gradove, plaže, antičke lokalitete i okuse po kojima je ovaj dio zemlje poznat.

Putovanja stalno donose nove trendove i načine istraživanja destinacija, ali neke navike opstaju. Putovanje automobilom jedna je od njih upravo zbog slobode koju pruža. Kako je istaknuto i u predviđanjima platforme Booking.com za putovanja u 2026. godini, putovanja automobilom sve više oblikuju spontanost i zajednička iskustva.

Sa svojim raznolikim pejzažima, Turska nudi nešto novo gotovo iza svake krivine. Od seoskih predjela i antičkih lokaliteta, do obalnih gradića i lokalnih okusa, svaka ruta otkriva drugačije lice zemlje.

Egejska obala Turske posebno se izdvaja kao područje pogodno za ovakav način putovanja. Tirkizno more i obala spajaju se sa šarmantnim gradovima, drevnim naslijeđem, bogatom kuhinjom i opuštenim načinom života.

Egejska obala Turske od Galipolja, Troje i Assosa

Putovanje duž egejske obale može početi u Čanakaleu. Prva stanica može biti Galipolje, gdje se nalaze brojna historijska mjesta i spomenici Galipoljskog poluotoka.

Put dalje vodi prema antičkom gradu Troji, lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a, gdje se više od 5.000 godina historije može pratiti kroz deset arheoloških slojeva.

Posjeta nagrađivanom Muzeju Troje pruža još detaljniji uvid u historiju antičkog grada i izuzetna arheološka otkrića pronađena na ovom području.

Iz Troje ruta se nastavlja prema jugu i Assosu, gdje drevno naslijeđe postepeno ustupa mjesto tirkiznom moru i pejzažima egejske obale.

Smješten u selu Behramkale, Assos je poznat po izuzetno hladnoj i osvježavajućoj morskoj vodi, po čemu se razlikuje od mnogih drugih obalnih destinacija u Turskoj. Putnici ovdje mogu kampovati uz more ili odsjesti u nekom od šarmantnih butik hotela, a zatim se rashladiti u kristalno čistim uvalama poput zaljeva Kadırga.

Vrijedi posjetiti i Atenin hram, odakle se pruža panoramski pogled, a dan se može nastaviti uz svježu ribu u jednom od restorana u luci.

Nastavljajući prema jugu prolazi se pored legendarnih planina Kaz, odnosno Ide, poznatih po čistom zraku. Na obroncima se nalaze slikovita sela poput Adatepea i Yeşilyurta, koja mogu biti usputne stanice prije dolaska u Ayvalık.

Ajvalik i Cunda, od plaža do egejske kuhinje

Po dolasku u Ayvalık, odnosno Ajvalik, jedno od prvih lokalnih iskustava može biti čuveni Ayvalık tost, nakon čega vrijedi krenuti prema plažama koje se protežu od Sarımsaklıja, odnosno Sarmisaklija, do Altınove.

Ajvalik nije samo destinacija za kupanje i odmor. Šetnja njegovim ulicama otkriva historijske znamenitosti poput Stare čaršije, crkve Ayazma i džamije Saatli.

Jedan od najpoznatijih pogleda u ovom dijelu Turske pruža se sa Şeytan Sofrası, odnosno Đavolje trpeze, brda sa kojeg pogled seže preko Egejskog mora.

Poseban izlet moguće je napraviti do otoka Cunda, koji je mostom povezan sa kopnom. Ovaj mali egejski otok naročito je poznat po restoranima sa morskom hranom, gdje se služe lignje, škampi, hobotnica, papalina i različite tradicionalne meze.

Za one koji nisu u prilici Egejsku obalu Turske istraživati automobilom, Ajvalik, Sarmisakli i uzbudljivi otok Cundu moguće je upoznati i zahvaljujući turističkoj agenciji Unitravel iz Tuzle. U ponudi ove agencije nalaze se najpovoljniji aranžmani za ovaj dio Turske, ali i druge opcije za ljetovanje u Turskoj, što putnicima omogućava da bez vlastite organizacije putovanja upoznaju neka od najzanimljivijih mjesta na egejskoj obali.

Češme, Alaçatı i okusi Urle

Putovanje se nastavlja prema jugu i Izmiru, uz mogućnost zaustavljanja u Bergami kako bi se istražili njeno antičko naslijeđe i šarmantni centar grada.

Sljedeća stanica može biti poluotok Češme, poznat po lijepim plažama, ljekovitim termalnim izvorima i živahnom noćnom životu.

Alaçatı je u međuvremenu izgradio međunarodnu reputaciju kao jedna od vodećih destinacija u Turskoj za kajtsurfing.

Poseban razlog za zaustavljanje u ovom dijelu Egeja imaju i ljubitelji hrane. Urla je poznata po vinogradima, vinskim rutama i restoranima sa MICHELIN priznanjem. Koncept hrane „od njive do trpeze“ ovdje omogućava posjetiocima da upoznaju bogatstvo okusa karakterističnih za Egej.

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Kušadasi, Efes i selo Şirince

Nakon vinograda i obalnog šarma Urle put vodi prema Selçuku i Kuşadasıju.

U Selçuku se nalazi antički grad Efes, jedan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta Turske koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine.

U blizini je i selo Şirince, koje je program Ujedinjenih nacija za turizam prepoznao kao najbolje turističko selo na svijetu.

Put se potom može nastaviti prema Kuşadasıju, jednom od najznačajnijih turskih centara za turizam i kružna putovanja, gdje posjetioce očekuju brojne plaže i uvale.

Oni koji žele istražiti manje dostupne dijelove obale mogu iznajmiti brod i krenuti prema skrivenim uvalama. Pred kraj dana jedna od opcija je odlazak na Otok ptica i posmatranje zalaska sunca.

Kuşadası nudi i raznovrsnu gastronomsku scenu, od restorana sa morskom hranom uz samu obalu do tradicionalnih seoskih ugostiteljskih objekata u kojima se pripremaju regionalni specijaliteti.

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Didim, plaže, skrivene uvale i Apolonov hram

Nakon Kuşadasıja ruta se nastavlja južno prema Didimu, smještenom između Kuşadasıja i Bodruma.

Didim je poznat po plažama Altınkum, Sarıkum, Huzur i Akbük, ali i skrivenim uvalama poput Cennet, Akvaryum i Saplı Ada. Do brojnih uvala može se doći tokom jednodnevnih izleta brodom.

Iza ljetne slike Didima krije se i bogata drevna prošlost. Antički Didim, odnosno Didima, nekada je predstavljao sveto svetilište Mileta.

Danas je moguće istražiti Apolonov hram sa njegovim jonskim stubovima i čuvenim reljefom Meduze uklesanim u kamenu.

Bodrum kao završnica putovanja

Nakon Didima posljednja stanica ovog putovanja automobilom može biti Bodrum, jedna od najpoznatijih destinacija za luksuzni odmor u Turskoj.

Ponuda smještaja kreće se od hotela sa pet zvjezdica do šarmantnih kampova, dok plaže sa Plavom zastavom, klubovi na plaži, lokacije za ronjenje i zalivi dostupni tokom krstarenja nude različite mogućnosti za odmor.

Bodrum je prepoznatljiv i po bijelim kućama i mirisnim voćnjacima mandarina, ali i po značajnom historijskom naslijeđu.

Među najpoznatijim lokacijama su Tvrđava Bodrum i ruševine Mauzoleja u Halikarnasu, jednog od najpoznatijih spomenika antičkog svijeta.

Grad je prepoznat i na MICHELIN gastronomskoj sceni, pa večera uz najsvježiji dnevni ulov i lokalna vina može biti još jedan od načina da se završi putovanje kroz ovaj dio Turske.

Putovanje ne mora završiti u Bodrumu

Za one koji nakon Bodruma još nisu spremni završiti putovanje, ruta se može nastaviti prema jugu, gdje se Egejsko more postepeno susreće sa Sredozemnim.

Na tom pravcu nalaze se Datça, Marmaris i Fethiye, još neka od najpoznatijih obalnih mjesta Turske.

Put se odatle može nastaviti sve do Antalije, dragulja Turske rivijere, uz brojne obalne stanice od Kaşa do Alanje.