/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 1. septembar?

Koji su događaji obilježili 1. septembar?

Više od 2,6 miliona KM podrške za zapošljavanje branilaca i članova porodica u TK

Intoniranjem himne i „Ode radosti“ počela nova školska godina u TK

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo istragu o tramvajskoj nesreći

Košarkaši BiH poraženi u Litvaniji

U Tuzlanskom kantonu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica osigurano je više od 2,6 miliona KM, a podršku će dobiti 120 korisnika.

Nova školska godina počela je u osnovnim i srednjim školama širom Tuzlanskog kantona, a više o prvom školskom danu i podršci učenicima i roditeljima donosimo u prilogu.

Prema školskom kalendaru, prvo polugodište završava 31. decembra, zimski raspust traje do 28. januara, dok većina učenika nastavu završava 18. juna 2027. godine.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja nakon nesreće u kojoj je poginuo jedan, a teško povrijeđen drugi pješak.

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH podržalo je aktivnosti na zbrinjavanju radnika Nove Željezare Zenica koji su zbog stečaja ostali bez posla.

Policija Tuzlanskog kantona kontrolisala je 364 osobe i 231 vozilo, izvršila 12 pretresa i šest racija, izdala 25 prekršajnih naloga te oduzela tri pakovanja bijele praškaste supstance za koju se sumnja da je opojna droga.

Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je zabilježio rekordan mjesečni promet od 75.382 putnika, čime je nadmašen prethodni rekord iz jula.

U nastavku izdvajamo vijest da je UKC Tuzla raspisao javni oglas za prijem 80 medicinskih sestara i tehničara u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Univerzitet u Tuzli objavio je privremene rang-liste kandidata za upis u akademsku 2026/2027. godinu u okviru drugog upisnog roka.