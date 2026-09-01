OSCE upozorio na sve zapaljiviju retoriku u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini upozorila je da sve oštriji i zapaljiviji javni diskurs može dodatno ugroziti sigurnost, demokratsko učešće i slobodu medija u zemlji. Posebno su osudili prijetnje, zastrašivanje i stavljanje na metu javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica.

Iz OSCE-a poručuju da su ovakvi postupci neprihvatljivi jer predstavljaju direktan udar na demokratske vrijednosti, slobodu medija i pravo svakog pojedinca da živi bez straha i zastrašivanja.

Od nadležnih institucija zatraženo je da na prijetnje, uznemiravanje i druge oblike pritiska na novinare i medijske kuće reaguju brzo i efikasno, uključujući i slučajeve koji se dešavaju na internetu. Naglašeno je da osobe odgovorne za takva djela moraju biti sankcionisane u skladu sa zakonom.

U Misiji OSCE-a ističu da je kritika političkih izjava i rada javnih zvaničnika sastavni dio demokratskog društva, ali da direktne ili prikrivene prijetnje nasiljem nisu prihvatljive i u određenim slučajevima mogu predstavljati krivično djelo.

Političkim liderima na svim nivoima vlasti upućen je poziv da izbjegavaju retoriku koja dodatno produbljuje tenzije i da konkretnim potezima doprinesu smirivanju situacije. Iz OSCE-a naglašavaju da građani očekuju odgovornost i dijalog, a ne nove podjele i provokacije.

Od institucija zaduženih za javni red i vladavinu prava očekuje se da zaštite osobe kojima se prijeti te spriječe i sankcionišu svaki oblik podsticanja mržnje ili nasilja. U tom kontekstu OSCE posebno ukazuje i na negiranje presuđenih zločina te veličanje osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada takvo ponašanje predstavlja podsticanje.

Misija OSCE-a još jednom je osudila veličanje ratnih zločinaca, podsjećajući da osobe koje obavljaju javne funkcije imaju posebnu odgovornost da svojim djelovanjem ne produbljuju podjele niti nanose dodatnu bol žrtvama i preživjelima.

Iz OSCE-a poručuju da poštivanje sudski utvrđenih činjenica, dostojanstva žrtava, slobode izražavanja i sigurnosti pojedinca nisu suprotstavljene vrijednosti, već temelji demokratskog društva, mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini.